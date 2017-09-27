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Взрывы на складах боеприпасов: Гройсман прибыл на Винничину

Среда, 27 сентября 2017, 02:43

Премьер-министр Владимир Гройсман прибыл в Винницкую область, где сейчас взрываются склады боеприпасов.

Об этом сообщает сайт Кабмина.

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл в Винницкую область с целью выяснить обстоятельства и взять под личный контроль ликвидацию чрезвычайной ситуации, которая возникла в результате пожара на военных складах в Калиновке Винницкой области", - говорится в сообщении.

Также на место происшествия прибыли начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, глава СБУ Василий Грицак.

Кроме того, на место прибыли замглавы Нацполиции Александр Фацевич и представители Минобороны. По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

Также сообщается, что на место происшествия отбыли 1-й заместитель министра МВД Украины Сергей Яровой и 1-й заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. 

Как известно, во вторник вечером произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 14 поездов. Въезды в Винницкую область по трассе м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыты.

Кроме того, Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

Темы: ГройсманВинницкая область
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