Нацполиция проверит, как подозреваемый в поджоге дома Березы получил травмы

Нацполиция проверят обстоятельства получения телесных повреждений подозреваемого в попытке поджоге дома нардепа от "Народного фронта" Юрия Березы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Национальной полицией Украины создана комиссия для проверки сведений, распространенных в СМИ о получении телесных повреждений подозреваемым в поджоге 24 сентября жилого дома в с. Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области и автомобиля "Nissan", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссия создана по приказу и.о. председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина.

"В ходе проверки будут установлены обстоятельства совершения указанного события, по факту которой Пятихатская ОП в Днепропетровской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений)", - заявили в полиции.

Нацполиция обещает, что результаты проведенной проверки будут обнародованы в кратчайшие сроки.

Как сообщалось, 23 сентября 2017 года около полуночи злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома в с. Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области, а чуть позже - автомобиль "Nissan", припаркованный на берегу реки Саксагань.

Дом охраняли двое мужчин, которые заметили огонь, быстро локализовали пожар и вызвали полицию.

В полиции отметили, что при задержании мужчина "угрожал боевой гранатой РГД-5 с запалом, которую во время следственных действий изъяли полицейские".

Позже сообщалось, что у мужчины, которого задержали за попытку поджечь дом Березы, врачи обнаружили внутричерепную травму.