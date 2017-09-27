Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацполиция проверит, как подозреваемый в поджоге дома Березы получил травмы

Среда, 27 сентября 2017, 05:55

Нацполиция проверят обстоятельства получения телесных повреждений подозреваемого в попытке поджоге дома нардепа от "Народного фронта" Юрия Березы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Национальной полицией Украины создана комиссия для проверки сведений, распространенных в СМИ о получении телесных повреждений подозреваемым в поджоге 24 сентября жилого дома в с. Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области и автомобиля "Nissan", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссия создана по приказу и.о. председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина.

"В ходе проверки будут установлены обстоятельства совершения указанного события, по факту которой Пятихатская ОП в Днепропетровской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений)", - заявили в полиции.

Нацполиция обещает, что результаты проведенной проверки будут обнародованы в кратчайшие сроки.

Как сообщалось, 23 сентября 2017 года около полуночи злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома в с. Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области, а чуть позже - автомобиль "Nissan", припаркованный на берегу реки Саксагань.

Дом охраняли двое мужчин, которые заметили огонь, быстро локализовали пожар и вызвали полицию.

В полиции отметили, что при задержании мужчина "угрожал боевой гранатой РГД-5 с запалом, которую во время следственных действий изъяли полицейские".

Позже сообщалось, что у мужчины, которого задержали за попытку поджечь дом Березы, врачи обнаружили внутричерепную травму.

Темы: полицияНародный фронт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
полиция
Суд в Швеции присудил штрафы экоактивистке Грете Тунберг за неповиновение полиции
В Киеве мужчина предлагал полицейским покурить с ним наркотики
"У вас все целы?": полиция обнародовала видео с бодикамер патрульных после обстрела Одессы
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: