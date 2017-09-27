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В Генштабе заявляют, что в Калиновке взрываются танковые боеприпасы

Среда, 27 сентября 2017, 06:54

В Калиновке зафиксированы взрывы только на площадке танковых боеприпасов.

Об этом сообщил руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник в эфире телеканала 112, передает "Liga.net".

Он отметил, что никаких химических веществ на складе не было.

Сеник также уточнил, что ответственность за произошедшее будет нести командир военной части, но о виновных можно будет говорить только после разбирательства оперативных правоохранительных групп.

Как известно, во вторник вечером, 26 сентября, произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе села Калиновка Винницкой области.

Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 14 поездов. Въезды в Винницкую область по трассе м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыты.

Кроме того, Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

В Генштабе заявили, что территория возгорания на складах боеприпасов в районе Калиновки составляет около 10% от общей площади арсенала.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сейчас отрабатываются различные версии причин произошедшего, и, вероятно, речь идет о внешних факторах

Темы: ГенштабВинницкая область
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