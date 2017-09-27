В Калиновке из-за снарядов загорелись 4 дома – полиция

По состоянию на 8 утра 27 сентября в результате попадания снарядов со складов в Калиновке загорелось четыре жилых дома, но информации о пострадавших в полиции нет.



"В результате попадания снарядов произошло возгорание четырех жилых домов. Сейчас спасатели работают над ликвидацией пожара", – сообщила полиция в 8 утра среды.



"По состоянию на 7 часов утра информация о пострадавших в результате взрывов в полицию не поступало", – сказано в сообщении.

Со своей стороны, спасатели по состоянию на 6:30 сообщали об 1 травмированной: ее в состоянии средней тяжести госпитализировали в винницкую центральную районную больницу.



Полицейские помогают с эвакуацией людей из населенных пунктов Калиновского и Винницкого районов, в которые могут попасть обломки от взрыва снарядов. Уже эвакуировано более 30 тысяч человек.



В.и.о. главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил: "Работают все необходимые службы, правоохранительные подразделения. 239 полицейских патрулируют непосредственно город Калиновка".



"Обстановка полностью под контролем, подтвержденных фактов мародерства не зафиксировано", – заверил он.

"Все эвакуированные граждане обеспечены временным размещением и горячим питанием. При необходимости оказывается медицинская помощь", – сообщает Винницкая ОГА по состоянию на 8 утра.



Для тех, кто еще не успел уехать, у Калиновской райгосадминистрации стоят дежурные автобусы.

Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 14 поездов. Въезды в Винницкую область по трассе м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыты.

Поезд "Черновцы – Киев" пустили в обход Калиновки через Шепетовку, как и другиен поезда этого направления. Поезд стоит в полях по 20 минут, пропускает спецтехнику и "пожарные поезда" – в Киеве ожидается с опозданием в несколько часов, сообщает корреспондент "Украинской правды".

Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что отрабатываются разные версии причин произошедшего, и, вероятно, речь идет о внешних факторах.