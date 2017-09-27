Из-за взрывов в Калиновке остановили 3 газораспределительные станции

Из-за взрывов на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области остановлена работа трех газораспределительных станций.



Об этом советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский сообщил в Facebook в среду утром.



Однако он заверил: "На транзит ситуация не влияет, кольцевая схема газоснабжения областного центра позволяет полностью обеспечивать жителей голубым топливом".

Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. Уже эвакуировано около 20 тысяч человек.



В результате попадания снарядов загорелись 4 жилых дома.

Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 14 поездов. Въезды в Винницкую область по трассе м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыты.

Кроме того, Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

В Генштабе заявили, что территория возгорания на складах боеприпасов в районе Калиновки составляет около 10% от общей площади арсенала.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что сейчас отрабатываются различные версии причин произошедшего, и, вероятно, речь идет о внешних факторах.

Алена Рощенко, УП