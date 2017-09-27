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Гройсман поручил создать "фирменный украинский стиль" на КПП Донбасса

Среда, 27 сентября 2017, 12:03

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил министру по временно оккупированным территориям Вадиму Чернышу создать приемлемые для людей условия пересечения линии разграничения на пропускных пунктах Донбасса.

Такое обращение глава правительства сделал на заседании Кабинета министров в среду.

По его словам, недавно он имел разговор с генеральным прокурором Юрием Луценко, и тот рассказал об ужасных неудобствах на КПП через линию разграничения - нет элементарных условий, антисанитария, отсутствуют туалеты.

"То, что он мне рассказал, не укладывается ни в какие нормальные условия на этих контрольно-пропускных пунктах. Из уважения к людям и формируется наше достоинство... Должен быть фирменный украинский стиль - качество и понимание того, что нельзя быть равнодушными к людям", - подчеркнул премьер.

Учитывая это, Гройсман дал поручение Чернышу исправить ситуацию.

"Вадим Олегович, я предоставляю вам все абсолютно возможности и полномочия создать надлежащие условия на этих КПП", - обратился он к министру.

Глава правительства также попросил Министерство финансов и другие смежные министерства помочь Чернышу.

Кроме того, Гройсман призвал присоединиться к наведению порядка на пунктах пропуска глав военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей.

Он добавил, что также необходимо создать надлежащие условия на КПП, расположенных на административной границе с оккупированным Россией Крымом.

Как известно, недавно Генеральная прокуратура провела проверку контрольно-пропускного пункта на линии разграничения "майорских" и пришла к выводу, что санитарно-гигиенические условия на КПП неудовлетворительны. Председатель ГПУ Юрий Луценко очень возмутился по этому поводу.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: ГройсманДонбассАТОКабинет министров
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