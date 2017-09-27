Адвокат: Травлю Дыминского организовали, чтобы "закрыть рот" его телеканалу

Адвокат владельца ФК "Карпаты" Петра Дыминского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП во Львовской области, Николай Лысый сомневается в объективности расследования и не исключает, что это может быть связано с заинтересованностью телеканалом ZIK.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он считает, что вероятной причиной необъективного расследования является то, что представителей "определенной политической силы" интересует Телеканал ZIK.

"Медиахолдинг ZIK, как и его владелец П.Дыминский, известный своей самостоятельной редакционной политикой и независимостью от любых политических и олигархических групп. Не терять же перед выборами возможность под политическим давлением закрыть рот неугодному каналу и еще и "отжать" его", - аргументировал свою позицию Лысый.

По его мнению, СМИ однобоко освещают информацию о Дыминском и "сознательно формируют общественное мнение, согласно которому без суда человека уже осудили".

Лысый подчеркнул, что Дыминский не убегал с места происшествия и "без всяких повесток" дал согласие на проведение допроса, во время которого ответил на все вопросы следователей, а также дал согласие на проведение медицинского обследования, отобрании образцов ДНК и других следственных действий.

"После этого состоялись события, которые дают все основания сомневаться в объективном расследовании обстоятельств ДТП. В ход расследования вмешалось руководство МВД Украины, в частности, министр Аваков и его советник Геращенко. Более того, проведение досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины, то есть подразделению, непосредственно подчиненному МВД ", - возмутился защитник.

"Считаю, что своим заявлением о наличии заключений экспертиз Аваков фактически освободил экспертов от работы и заранее определил результаты экспертизы. По имеющейся информации на данный момент сторона защиты в данном уголовном производстве подала целый ряд ходатайств об ознакомлении с материалами дела, об ознакомлении с постановлениями о назначении экспертных исследований, выводами экспертиз, но ни одно (!) из заявленных ходатайств не рассмотрено следствием. Следствие их игнорирует или просто не замечает ", - отметил Лысый.

Он добавил, что уже написаны жалобы на действия следователей, они направлены в Генеральную прокуратуру, Национальную полицию и в суд.

Адвокат также сообщил, что 23 августа Дыминский прошел "плановый медосмотр" в швейцарской клинике и "никаких повесток на допросы, исследования или отнятие каких-либо проб не получал".

Как известно, ДТП с участием автомобиля Дыминского произошла 18 августа на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворовского района около 15:10. В аварии погибла 31-летняя Наталья Трила.

Владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский был на месте аварии. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Охранник бизнесмена заявил, что виновником ДТП является он. Галицкий районный суд Львова арестовал охранника Дыминского.

Брат погибшей в ДТП девушки утверждает, что именно Дыминский был за рулем Мерседеса в момент аварии.

22 августа утром бизнесмену была официально вручена повестка на допрос. Через час он вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

23 августа Дыминский не явился на допрос в полицию.

Украинская правда