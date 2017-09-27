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Спасатели уточнили количество пострадавших в Калиновке

Среда, 27 сентября 2017, 13:13

По оперативной информации, в результате взрывов на складах боеприпасов в Калиновке травмирован 1 человек, который госпитализирован в медицинское учреждение.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, травмирование второго человека не подтвердилось.

"По состоянию на 12:00 эвакуированы более 30 000 человек. Мероприятия по эвакуации населения продолжаются. Для перевозки эвакуированного населения привлечены 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС", - говорится в сообщении.

По информации службы, ее сотрудники ликвидировали возгорания 6 сооружений, возникшие вследствие попадания боеприпасов.

Также сообщается, что перекрыто движение всех видов транспорта вблизи места чрезвычайной ситуации. В частности, автомобильного - на автодороге "Житомир - Могилев-Подольский", железнодорожного - на перегоне "Сосенка - Калиновка", воздушного - в радиусе 50 километров от Калиновки.

Кроме того, отключены линии электропередач "Калиновка-УкрФлора" и "Калиновка-Лавровка". Отключено газоснабжение сел Дорожное, Медведка и Лавровка.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечен 691 человек и 152 единицы техники. В частности, на место происшествия направлены 20 пиротехнических расчетов численностью 98 человек.

В прилегающих областях приведены в готовность 30 пожарных расчетов.

 
 
 

По состоянию на 10 утра среды сообщалось, что в Калиновке травмированы два человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. Это привело к детонации снарядов.

По фактам взрывов в Калиновке открыто дело с предварительной квалификацией "диверсия".

Украинская правда

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Темы: чрезвычайное происшествиежертвыВинницкая областьГСЧС
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