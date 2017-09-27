Бирюков: Часть боеприпасов, которые разорвались в Калиновке, подлежала утилизации

Часть боеприпасов, разорвавшихся в результате пожара на военных складах в Калиновке, была списана и подлежала утилизации.

Об этом заявил внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков.



"Часть из них - это списанные и подлежащие утилизации, там очень экзотические названия и много компонентов. Часть - это боеприпасы и калибры, которые используются", - сказал он в эфире "5 канала" в среду.



Бирюков отметил, что арсенал в Калиновке был заполнен наполовину от паспортной способности из-за того, что "после события в Балаклее начали судорожно рассредоточивать по разным хранилищам разные компоненты".

"Поэтому говорить о каком-то критическом уроне нельзя", - сказал Бирюков.



По его словам, в ходе инцидента взорвалась часть ракет "Куб" (зенитный ракетный комплекс), часть ракет "Луна".



"На сегодня боеприпасы в стране не утилизируются. Анализ показал, что в той же Бакалее недостачи на складах не было, на сегодня боеприпасы намного легче похитить в зоне АТО, чем на военных складах", - добавил он.

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

В Минобороны сообщили, что с 19:00 27 сентября на складах боеприпасов в Калиновке прекратились взрывы..

Интерфакс-Украина