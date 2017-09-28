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Полторак: В Калиновке было только 68 тонн боеприпасов, остальные - компоненты и лом

Четверг, 28 сентября 2017, 05:13
Полторак: В Калиновке было только 68 тонн боеприпасов, остальные - компоненты и лом

На складах боеприпасов в Калиновке находилось 83 тыс. тонн боеприпасов, из них только 68 тонн были готовы к применению.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак на военном кабинете, созванном президентом Петром Порошенком, сообщает пресс-служба президента.

"Этот арсенал потенциально мог принять 140 тыс. тонн. Там находилось 83 тыс. тонн (боеприпасов - ред.)", - сообщил Полторак.

По его словам, 68 тонн - это были боеприпасы, готовые к применению, остальное - это компоненты к боеприпасам и металлолом.

Также, он сообщил, что на содержание склада боеприпасов ВСУ около города Калиновка Винницкой области в 2017 году из госбюджета выделяли 25 миллионов гривен.

Как сообщалось, ранее внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков заявил, что часть боеприпасов, которые разорвались в результате пожара на военных складах в Калиновке, были списаны и подлежали утилизации.

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

В Минобороны сообщили, что с 19:00 27 сентября на складах боеприпасов в Калиновке прекратились взрывы.

По результатам заседания военного кабинета, созванного в среду вечером, президент Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и привлечь к ответственности виновных в пожаре и взрывах на складах боеприпасов в районе Калиновки.

Читайте также: На пороховой бочке. Когда и почему в Украине взрывались армейские склады.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СНБОВинницкая областьчрезвычайное происшествиеПолторак
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