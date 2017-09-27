Порошенко о взрывах в Калиновке: Будем привлекать к ответственности виновных

Президент Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и привлечь к ответственности виновных в пожаре и взрывах на складах боеприпасов в районе Калиновки.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства по результатам заседания военного кабинета, созванного в среду вечером.

"Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп. Есть другие версии? Значит будем привлекать к ответственности тех, кто будет (виноват) по другим версиям", - сказал президент, обращаясь к руководителям Генеральной прокуратуры, СБУ и Национальной полиции.

Порошенко сообщил, что утром приказал усилить оборону и охрану стратегических объектов силами Вооруженных Сил. "Мы продолжать мириться с этими событиями не можем", - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что тенденция взрывов на военных складах содержит угрозу для национальной безопасности.

"Просил бы тщательно подготовиться для заседания СНБО, чтобы были приняты исчерпывающие меры в кратчайшие сроки, и не допустить повторения трагедии", - сказал он.

В то же время председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин доложил, что пожар на складах локализован.

"Мы не ожидаем дальнейшего распространения и сейчас мы ликвидируем последние очаги задымления", - сказал он.

По словам чиновника, в настоящее время на месте чрезвычайного происшествия продолжают работать спасатели в круглосуточном режиме, также авиация, которая в случае необходимости возобновит свою работу.

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

В Минобороны сообщили, что с 19:00 27 сентября на складах боеприпасов в Калиновке прекратились взрывы..

Украинская правда