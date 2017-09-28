Содокладчик ПАСЕ призвал Россию освободить Умерова

Содокладчик ПАСЕ по вопросам Украины Аксель Фишер решительно осудил приговор для заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и призвал Россию освободить его.

Об этом 28 сентября он написал в Facebook.

"Неприемлемо, что российские власти преследуют и задерживают граждан Украины за их противодействие незаконному присоединению Крыма, поэтому я призываю немедленно и безоговорочно освободить российскими властями господина Умерова", - написал Фишер.

Как известно, ранее Великобритания решительно осудила приговор оккупантов Умерову.

27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу Ильми Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.



Адвокаты одного из лидеров крымскотатарского национального движения настаивают, что их подзащитный может физически не выдержать наказание, которое ему избрал оккупационный суд в Крыму.



Сам Умеров утверждает, что приговор Симферопольского районного суда был ожидаемым и является проявлением желания российских властей заставить молчать крымских татар.



Он отметил, что будет подавать апелляционную жалобу и обращаться в Европейский суд по правам человека.

Украинская правда