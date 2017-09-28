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СНБО: Изменение системы безопасности связано с российской агрессией против Украины

Четверг, 28 сентября 2017, 13:29

Реформированная концепция системы управления государством в условиях чрезвычайного или военного положения, позволит управлять силами безопасности, обороны и защиты единому объединенному органу.

Об этом говорится на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

Кардинальные изменения ситуации безопасности в СНБО связывают с российской агрессией против Украины и боевыми действиями в Донецкой и Луганской областях, которые определили необходимость коренной интенсификации этой работы.

В ведомстве поясняют, что в утвержденном документе были обновлены принципы и приоритеты государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны во время чрезвычайного или военного положения. А также он определяет, какие возможности у страны есть в условиях ситуации с нарушением безопасности, которая сейчас сложилась вокруг Украины.

Отмечается, что в случае чрезвычайного или военного положения, концепция позволит управлять силами безопасности, обороны и защиты единому объединенному органу, как это действует в государствах-членах НАТО.

"Важным направлением обеспечения сферы национальной безопасности и обороны является разработка документов по функционированию государства в условиях введения чрезвычайного и военного положения", - сообщают в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко утвердил концепцию реформирования и развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Контроль за ее реализацией возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Ежегодно до 1 февраля правительство обязано информировать о состоянии ее выполнения.

Саму концепцию пресс-служба президента не обнародует.

Украинская правда

Темы: СНБО
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