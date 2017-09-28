Адвокат обжаловал незаконный приговор Умерову

Защита заместителя главы Меджлиса крымскотатарского Народа Ильми Умерова подала апелляцию на его приговор к двум годам колонии-поселения.

Об этом сообщил в Twitter адвокат Марк Фейгин.

"Итак, апелляционная жалоба на приговор Ильми Умерову подана", - написал он.

Итак, апелляционная жалоба на приговор Ильми Умерову подана. — Mark Feygin (@FeyginMark) September 28, 2017

По информации "Укринформа", ранее Фейгин рассказывал, что жалобу в оккупированный Верховный суд Крыма подавать будет адвокат Эдем Смедляев. Это будет короткая версия апелляции, а затем в течение десяти дней защита подготовит ее расширенную версию, более основательную.

По его словам, в течение 1-2 месяцев суд назначит срок заседания для рассмотрения жалобы. В случае отказа в апелляции в течение 6 месяцев нужно будет подать заявление в ЕСПЧ.

Как сообщалось, 27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу Ильми Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.



Адвокаты одного из лидеров крымскотатарского национального движения настаивают, что их подзащитный может физически не выдержать наказание, которое ему избрал оккупационный суд в Крыму.



Сам Умеров утверждает, что приговор Симферопольского районного суда был ожидаемым и является проявлением желания российских властей заставить молчать крымских татар.



Он отметил, что будет подавать апелляционную жалобу и обращаться в Европейский суд по правам человека.

Украинская правда