Полторак не советует "вешать ярлыки" на Генштаб за Калиновку

Министерство обороны проводит служебное расследование в связи с пожаром на территории склада боеприпасов возле Калиновки Винницкой области.

Об этом "Українським новинам" сообщил в четверг министр обороны Степан Полторак.

"Я думаю, что необходимо дождаться завершения служебного расследования, и тогда оно полностью покажет, чья это ответственность", – сказал министр.

Полторак считает, что пока преждевременно обвинять кого-либо, в том числе Генеральный штаб, в пожаре на территории склада боеприпасов Минобороны возле Калиновки Винницкой области.

"Вешать ярлыки" и обвинять кого-то в том, что произошло, пока мы не разберемся, преждевременно", – считает министр.

Он уверен, что только расследование может установить причины пожара и насколько хорошо в данной ситуации сработали Вооруженные силы.

Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. Это привело к детонации снарядов.

По фактам взрывов в Калиновке открыто дело с предварительной квалификацией "диверсия".

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала Вооруженных сил Украины в Винницкой области.

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отметил, что пожары на складах в Балаклее и Калиновке нанесли наибольший удар по обороноспособности Украины с начала войны.

По мнению Турчинова, ответственность за пожар на складах боеприпасов в Винницкой области несет вся вертикаль руководства обороны страны, начиная с начальника Генерального штаба.

Сам глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявляет, что его или его подчиненных не удастся обвинить в бездействии в ситуации, возникшей в Калиновке.