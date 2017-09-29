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Взрывы под Винницей: Эвакуированные жители вернулись в свои дома

Пятница, 29 сентября 2017, 00:36

Люди, которые были эвакуированы из-за взрывов на складах боеприпасов под Винницей, вернулись в свои дома.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

"Все эвакуированные вернулись домой, кроме больных, которые были эвакуированы из ЦРБ Калиновского района. В настоящее время в Винницкой центральной районной больнице остаются 48 человек, в т.ч. 14 детей и 7 жителей Калиновского района и в КП "Казатинская ЦРБ" 8 человек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с прибытием населения началось восстановление энерго-, газоснабжения и связи.

"Без электроснабжения оставались частично г. Калиновка, полностью были отключены населенные пункты Лавровка, Павловка, Сосенка, Сальник, Мизяковские Хутора", - заявили в Винницкой ОГА.

К настоящему времени, в результате проведенных работ, все населенные пункты подключены, проводятся мероприятия по приведению работы электрических сетей к нормальной схеме.

Кроме того, от газоснабжения было отключено 15 населенных пунктов в Винницком и Калиновском районах. Над  восстановлением газоснабжения работают 140 специалистов и 25 единиц техники.

Также сообщается, что движение на автодороге М-21 Житомир - Могилев-Подольский восстановлено полностью. Однако съезд с этой дороги в направлении с. Павловка и с. Медведка запрещен.

Восстановлено движение железнодорожного транспорта на перегоне Сосенка - Калиновка регионального филиала "Юго-Западная железная дорога".

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека. Из зоны риска эвакуированы более 30 тысяч человек.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Вечером 27 сентября в Минобороны сообщили, что на складах боеприпасов в Калиновке прекратились взрывы.

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Темы: Винницкая областьчрезвычайное происшествие
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