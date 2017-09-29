МИП хочет создать новый брендбук для Украины. Объявлен конкурс

В министерстве информационной политики ждут идеи украинцев о том, как популяризировать Украину в мире.

Об этом сообщает пресс-служба МИП.

Отмечается, что 27 сентября, с целью популяризации Украины в мире, министерство объявило художественный конкурс по изготовлению брендбука.

До 25 октября все желающие могут присылать свои графические эскизы в неограниченном количестве.

"Украина - это страна где сбываются мечты, страна возможностей и безграничного потенциала. Это место, где легко и весело жить, искать новое, удивляться каждому дню. Мы не боимся двигаться вперед, впитывать лучшее, искать новые пути. Поэтому мы призываем - давайте вместе покажем миру настоящую Украину - реальную, интересную, безграничную и несколько авантюрную", - сказал государственный секретарь МИП Артем Биденко.

Он отметил, что Министерство ожидает талантливые идеи, способствующие формированию положительного образа нашей страны в мире.

Все детали, о том, как отправить свои экземпляры брендбука, есть на сайте министерства.

Как известно, в прошлом году Кабмин одобрил концепцию популяризации Украины в мире и продвижение ее интересов в мировом информационном пространстве, разработанную Министерством информационной политики Украины.

Сам документ не содержит конкретных шагов. Только сказано о проведении информационных кампаний, направленных на повышение уровня осведомленности мира об Украине, создание механизма системного отслеживания и противодействия информационным кампаниям и дезинформации, направленной против Украины и пр.

Украинская правда