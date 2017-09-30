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Дело о хищении $1,5 млн экс-министром промполитики ушло в суд

Суббота, 30 сентября 2017, 14:21

Генпрокуратура направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт по подозрению экс-заместителя Министра промполитики - председателя Агентства по вопросам оборонно-промышленного комплекса и двух его сыновей в завладении госсредствами в сумме 1,5 млн долларов.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре Украины.

По данным ГПУ, чиновник завладел средствами в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору c группой лиц.

"Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины - "завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц и в особо крупных размерах", его сообщников - по ч. 5 ст. 27 , ч. 5 ст. 191 УК Украины - "пособничество в совершении указанного преступления", - сообщили в ГПУ.

По статье предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Как известно, в апреле 2012 года ГПУ возбудила уголовное дело против экс-замминистра Минпромполитики и его сыновей по факту завладения средствами госпредприятия "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова".

В июле 2017 года суд разрешил ГПУ заочное досудовое расследование по данному делу.

Подозреваемые Константин Кучер и его сыновья Роман и Антон - были объявлены в розыск в 2013 году в связи с неустановлением их местонахождения. Один из сыновей находится в розыске Интерпола.

Кучер покинул Украину в 2011 году.

В июле 2017 года стало известно, что Франция предоставила Кучера статус беженца.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратурасуд
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