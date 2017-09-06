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Лавринович о подозрении ГПУ: Такие были обязанности

Среда, 6 сентября 2017, 11:20

Экс-министр юстиции Александр Лавринович заявил, что изменения в Конституцию были не нарушением, а выполнением функциональных обязанностей.

Об этом он сказал в эфире канала "112 Украина".

"Какие могут быть вопросы о нарушениях, если это было чисто выполнением функциональных обязанностей, которые никоим образом не причастны к сути вопроса? Изменения в Конституцию принимались и принимаются в ВР, процедура их принятия описана. Министерство юстиции публикует все решения Конституционного суда - это обязанность", - сказал он.

Лавринович настаивает, что Конституционный суд ничего не возвращал, а просто признал неконституционным закон, которым вносились изменения в Конституцию в 2004 году.

"Конституционный суд ничего не возвращал, он признал неконституционным закон, которым вносились изменения в Конституцию в 2004 году. Практически все политсилы, которые в то время были, инициировали отмену того закона, поскольку была нарушена процедура внесения изменений в Конституцию... Им сейчас очень нужно какой-то криминал Януковича, чтобы это было как-то оправдано", - говорит Лавринович.

Как известно, Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в захвате власти экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу.

ГПУ обвиняет их в том, что они в 2010 году без решения Верховной Рады изменили Конституцию, вернув ее текст в редакции 1996 года, что расширило полномочия президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

Темы: ЛавриновичЯнуковичКонституция
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