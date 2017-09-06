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Правоохранители обыскивают офис информагентства Дыминского

Среда, 6 сентября 2017, 16:48

Во Львове правоохранители пришли с обысками в офис информагентства "ZIK" в деле о смертельном ДТП с участием автомобиля бизнесмена Петра Дыминского.

Об этом 6 сентября сообщило само информагентство.

"ZIK заявляет: правоохранительные органы пришли с обысками в офис информагентства и телеканала во Львове по адресу ул. Вороного, 3. Причиной обысков является якобы следственные действия в рамках дела о смертельное ДТП с участием автомобиля, который принадлежит инвестору ZIKа Петру Дыминскому", - говорится в сообщении.

Как утверждают в агентстве, Дыминский был в этом помещении только один раз - восемь лет назад во время открытия пресс-центра.

"Это уже выходит за пределы и иначе, как рейдерским захватом, названным быть не может. Работа телестудии и информационного агентства частично заблокирована. В действиях правоохранителей отсутствует какая-либо логика. Это просто политический заказ Авакова и Ко", - заявил генеральный директор "ZIK" Игорь Туркевич.

Также в сообщении отмечается, что правоохранители обыскивали офис Дыминского на старой базе футбольного клуба "Карпаты".

В то же время "Українські новини" сообщили, что спецподразделение Корпус оперативно-внезапного действия проводит обыск в охранника Дыминского Андрея Борща.

"Правоохранители с привлечением (сотрудников) КОРДа проводят обыск", - сказал адвокат охранника Владислав Матяшук.

По его словам, обыск проводится по месту жительства Борща.

Как сообщалось, во Львове Нацполиция 6 сентября проводит обыски в офисах и домах бизнесмена Петра Дыминского, чтобы отобрать его ДНК для экспертизы по делу о смертельной автомобильной аварии.

Как известно, ДТП с участием автомобиля Дыминского произошло 18 августа на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворивского района около 15:10. В аварии погибла 31-летняя Наталья Трила.

Владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский был на месте аварии. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Охранник бизнесмена заявил, что виновником ДТП является он. Галицкий районный суд Львова арестовал охранника Дыминского.

Брат погибшей в ДТП девушки утверждает, что именно Дыминский был за рулем Мерседеса в момент аварии.

22 августа утром бизнемену была официально вручена повестка на допрос. Через час бизнесмен вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

23 августа Дыминский не явился на допрос в полицию.

Полиция установила отсутствие вины охранника Дыминского в ДТП со смертельным исходом на Львовщине.

Сам Дыминский говорит, что готов сотрудничать со следствием, но из заграницы так и не вернулся.

5 сентября охраннику Дыминского Андрею Борщу, которому предъявили подозрение в совершении смертельного ДТП, изменили меру пресечения с пребывания в СИЗО на круглосуточный домашний арест.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПЛьвовщинаполиция
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