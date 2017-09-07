Пограничники усилят наряды в день "прибытия Саакашвили"

27 народных депутатов обратились к председателю Государственной пограничной службы Петру Цигикалу и председателю Государственной миграционной службы Максиму Соколюку с требованием прибыть 10 сентября в пункт пропуска Краковец, через который Михеил Саакашвили планирует вернуться в Украину.

Об этом говорится в документе, обнародованном 7 сентября политической партией "Рух нових сил".

Нардепы также сообщают о намерении присутствовать в этот день в пункте пропуска через государственную границу "Краковец" Яворивского района Львовской области для "осуществления депутатского контроля за соблюдением законодательства Украины и международных договоров".

В свою очередь пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян в комментарии "Украинской правде" отметил, что знаком с призывом нардепов, однако пока не располагает информацией, поступило ли это обращение в администрацию.

Слободян заверил, что "в любом случае кто-то из руководства будет".

На вопрос, будет ГПС принимать какие-то специальные меры в этот день, спикер Госпогранслужбы ответил:

"У пограничников будет обычный рабочий день. Они ежедневно принимают десятки тысяч решений относительно пересечения государственной границы".

В то же время Слободян подчеркнул, что пограничные наряды будут усилены, чтобы не допустить провокаций:

"Особых мер не будет и не должно быть, но, учитывая то, что некоторые политические силы планируют собрать перед пунктом пропуска большое количество людей – это все-таки граница, а не проходной двор – конечно, мы будем усиливать пограничные наряды. Мы не уверены, что при таком количестве людей обойдется без провокаций", – сказал он.

Как известно, 27 июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины, выданного ему в мае 2015 года.

Формальным основанием для прекращения гражданства стало якобы сокрытие им в 2015 году информации об уголовных делах против него в Грузии.

Сейчас Саакашвили находится заграницей и но анонсировал намерение вернуться в Украину 10 сентября.

Украинские пограничники заявляли, что не собираются пускать его в страну, поскольку украинский паспорт Саакашвили уже недействителен.

В то же время экс-глава Одесской обладминистрации на днях заявлял, что путешествует с украинским паспортом.

Также 5 сентября Министерство юстиции Украины подтвердило, что получило третий запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу Саакашвили.

Валентина Романенко, УП