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Главные новости дня – за 60 секунд

Вторник, 10 октября 2017, 22:05

Президент Чехии, семья Тимошенко, запрет выезда в РФ, глава венгерского МИДа, зарплаты депутатов и зарплаты украинских ученых – новости, которые обсуждали 9 октября.

О президенте Чехии. Президент Чешской Республики Милош Земан считает потерю Украиной Крыма "завершенным делом" и предлагает решить вопрос с помощью выплат Украине.

О семье Тимошенко. Семья Юлии Тимошенко получила доход в 2,4 миллиона гривен от кипрской компании Diafox Consulting Limited, на которую в Украине оформлена сеть ломбардов "Дешевые наличные". У Тимошенко эту информацию опровергают.

О запрете выезда в РФ. Зарегистрированный в Верховной Раде проект закона о временном ограничении права украинцев на выезд в Россию касается только государственных служащих.

О главе венгерского МИДа. Глава МИД Венгрии Петер Сиярто отказался от предложения украинского коллеги Павла Климкина встретиться на Закарпатье для обсуждения образовательного закона.

Сиярто также планирует инициировать в Люксембурге пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС из-за закона об образовании.

"Венгрия имеет право поднимать любой вопрос в рамках ЕС. Но решение в отношении Украины не могут приниматься без Украины, которая платит чрезвычайно высокую цену за свое место в Европе", - ответили на заявление Сиярто в украинском МИДе.

О зарплатах депутатов. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, который может повысить заработные платы народным депутатам.

О зарплатах украинских ученых. Почти каждый четвертый (28% опрошенных) рассматривают возможность покинуть работу ученого в пользу другой деятельности. Основной причиной опрошенные называют неудовлетворительный уровень оплаты труда (87% респондентов).

Темы: МИДТимошенкоРосcия
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