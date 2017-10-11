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Грицак: СБУ не имеет средств управления АТО

Среда, 11 октября 2017, 16:34
Грицак: СБУ не имеет средств управления АТО

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что у СБУ нет средств для управления контртеррористической операцией на Донбассе.

Об этом он сказал во время брифинга во вторник, отвечая на вопрос журналистов, уменьшатся ли полномочия СБУ после принятия закона о реинтеграции Донбасса.

По его словам Антитеррористическая операция на Востоке Украины является армейской операцией, которой должен руководить армейский штаб, которому подконтрольны сухопутные войска, военно-морские силы и другие военные спецподразделения.

"В СБУ нет средств для управления контртеррористической операцией на Востоке Украины, потому что это, в первую очередь, армейская операция, которая требует применения сил и средств, которых нет у Службы безопасности", - сказал Грицак.

Он уточнил, что, по его мнению, законопроект о реинтеграции Донбасса стабилизирует ситуацию на Донбассе, поскольку позволит более скоординировано управлять спецоперацией.

Но заметил, что это никоим образом не уменьшит функций и полномочий СБУ.

Как известно, Верховная Рада 6 октября поддержала в первом чтении законопроект президента Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса, в котором Россия признается государством-агрессором.

Проект определяет отдельные территории в Донецкой и Луганской областях оккупированными.

Границу оккупированных территорий должно определять Минобороны по представлению Генштаба.

В случае введения военного положения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и введение военной администрации, прекращаются полномочия областной, районных и сельских советов на этих территориях.

Координацию и контроль на этих территориях в случае военного положения осуществляет Объединенный оперативный штаб ВСУ при руководстве Генштаба. Сейчас АТЦ координирует СБУ.

Украинская правда



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Темы: СБУГрицакАТОДонбасс
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