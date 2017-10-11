Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Грицак: СБУ не має засобів керування АТО

Середа, 11 жовтня 2017, 16:34
Грицак: СБУ не має засобів керування АТО

Голова Служби Безпеки України Василь Грицак заявив, що у СБУ немає засобів для керування антитерористичною операцією на Донбасі.

Про це він сказав під час брифінгу у вівторок, відповідаючи на запитання журналістів, чи зменшаться повноваження СБУ після ухвалення закону про реінтеграцію Донбасу.

За його словами Антитерористична операція на Сході України є армійською операцією, якою має керувати армійський штаб, якому підконтрольні сухопутні війська, військово-морські сили та інші військові спецпідрозділи.

"У СБУ немає засобів для керування антитерористичною операцією на Сході України, бо це, в першу чергу, армійська операція, яка потребує застосування сил і засобів, яких немає у Служби безпеки", - сказав Грицак.

Він уточнив, що, на його думку, законопроект про реінтеграцію Донбасу стабілізує ситуацію на Донбасі, оскільки дозволить більш координовано керувати спецоперацією.

Але зауважив, що це ніяким чином не зменшить функцій і повноважень СБУ.

Як відомо, Верховна Рада 6 жовтня підтримала в першому читанні законопроект президента Петра Порошенка про реінтеграцію Донбасу, у якому Росія визнається державою-агресором.

Проект визначає окремі території в Донецькій та Луганській областях окупованими.

Кордон окупованих територій має визначати Міноборони за поданням Генштабу.

У випадку введення воєнного стану в окремих районах Донецької та Луганської областей та введення воєнної адміністрації, припиняються повноваження обласної, районних і сільських рад на цих територіях.

Координацію і контроль на цих територіях у випадку воєнного стану здійснює Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ за керівництва Генштабу. Зараз АТЦ координує СБУ.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУГрицакАТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
СБУ
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Останні новини
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
Усі новини...
Реклама: