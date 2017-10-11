Грицак: СБУ не має засобів керування АТО

Голова Служби Безпеки України Василь Грицак заявив, що у СБУ немає засобів для керування антитерористичною операцією на Донбасі.

Про це він сказав під час брифінгу у вівторок, відповідаючи на запитання журналістів, чи зменшаться повноваження СБУ після ухвалення закону про реінтеграцію Донбасу.

За його словами Антитерористична операція на Сході України є армійською операцією, якою має керувати армійський штаб, якому підконтрольні сухопутні війська, військово-морські сили та інші військові спецпідрозділи.

"У СБУ немає засобів для керування антитерористичною операцією на Сході України, бо це, в першу чергу, армійська операція, яка потребує застосування сил і засобів, яких немає у Служби безпеки", - сказав Грицак.



Він уточнив, що, на його думку, законопроект про реінтеграцію Донбасу стабілізує ситуацію на Донбасі, оскільки дозволить більш координовано керувати спецоперацією.

Але зауважив, що це ніяким чином не зменшить функцій і повноважень СБУ.

Як відомо, Верховна Рада 6 жовтня підтримала в першому читанні законопроект президента Петра Порошенка про реінтеграцію Донбасу, у якому Росія визнається державою-агресором.

Проект визначає окремі території в Донецькій та Луганській областях окупованими.

Кордон окупованих територій має визначати Міноборони за поданням Генштабу.

У випадку введення воєнного стану в окремих районах Донецької та Луганської областей та введення воєнної адміністрації, припиняються повноваження обласної, районних і сільських рад на цих територіях.

Координацію і контроль на цих територіях у випадку воєнного стану здійснює Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ за керівництва Генштабу. Зараз АТЦ координує СБУ.

Українська правда