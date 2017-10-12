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"Даже Кучма не говорил по-украински": в ПАСЕ требуют отменить образовательный закон

Четверг, 12 октября 2017, 12:27

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы, среди которых лидируют представители Румынии, во время дебатов в ПАСЕ жестко раскритиковали украинский закон об образовании.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я занимаюсь румынским меньшинством 25 лет, но то, что происходит сейчас, беспрецедентно", - заявил, в частности, румынский депутат Виорел Ричард Бадя.

Он попытался убедить депутатов в том, что потребность перехода на украинский является надуманной.

"Много лет назад тогдашний румынский президент встретился с Кучмой. И тогда украинский президент не говорил по-украински, потому что не знал язык... Так о чем мы говорим?" - пояснил Виорел Ричард Бадя.

"В Украине происходит дикий пещерный национализм, ПАСЕ должна требовать от Украины отмены закона об образовании", - дополнил его молдавский депутат Влад Батринча.

Примечательно, что ряд политиков требовали отмены закона в целом.

В свою очередь украинские депутаты ответили, что знание государственного языка является обязательным для дальнейшей интеграции в общество.

"Только по два часа в неделю выделялось на украинский. Как результат, учащиеся венгерских и румынских школ не могли сдать экзамены в вузах", - пояснил глава украинской делегации Владимир Арьев.

Как известно, ПАСЕ утвердила дебаты по образовательному закону 9 октября. Докладчиком по этому вопросу является эстонец Андреас Херкель.

25 сентября президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная Рада приняла этот закон 5 сентября. Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык – украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

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Темы: языкобразованиезаконодательствоРумынияМолдова
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