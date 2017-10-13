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Бердянский морпорт заявляет об убытках из-за Керченского моста

Пятница, 13 октября 2017, 10:49

Администрация морских портов Украины заявляет о снижении на треть грузопотока в Бердянском морпорту из-за строительства Россией Керченского моста на оккупированный Крым.

Об этом сообщают "Украинскі новини" со ссылкой на исполняющего обязанности главы АМПУ Райвиса Вецкаганса.

"По цифрам мы видим, что у нас есть падение на треть в Бердянске. Эта ситуация связана с Керченским мостом и решением грузовладельцев переориентировать грузопотоки на другие порты", - сказал Вецкаганс.

Он добавил, что это решение основано на непрогнозированности закрытия пролива из-за этого моста. Тем более, что появилась информация, что на 3 дня проход будет закрыт вообще.

По его словам, на сегодняшний день есть определенная переориентация грузопотоков в портах на Николаев и порты Большой Одессы.

"Я очень надеюсь по Бердянску и Мариуполю, что грузовладельцы адаптируются к ситуации и вернут грузопотоки хотя бы на тот уровень, на котором можно работать", - подчеркнул и.о. главы АМПУ.

Вецкаганс отметил, что ограничения по оседанию и высоте, установленные российской стороной в связи со строительством моста, никто не изменит, а потому все зависит от решения грузовладельцев.

Как известно, Россия запретила движение через Керченский пролив всем кораблям, за исключением кораблей и судов Военно-морского флота РФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности РФ.

Ранее сообщалось, что из-за ограничений грузопотока из-за строительства Керченского моста Мариупольский порт может остаться без сообщения с Азией, Африкой и Америкой.

12 октября пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган сообщила, что Украина убедила Турцию закрыть порты для судов из Крыма.

Украинская правда

Темы: портыРосcияКрымУкраина
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