Новый прокурор АТО проводил многомиллионные тендеры с одним участником

Новоназначенный военный прокурор АТО Олег Цицак в 2011 году возглавлял тендерный комитет Министерства чрезвычайных ситуаций, который проводил многомиллионные закупки по сомнительной процедуре у одного участника.

Об этом сообщает проект "Марлин".

В частности, в апреле 2012 года министерство заключило без конкурсных торгов соглашение с ООО "Хьюлетт-Паккард Ю.Ей" на сумму 368,5 млн грн на запуск системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.

Тогда МЧС отклонило значительно более дешевое предложение ООО "БМС Консалтинг" на сумму 240 млн грн. В министерстве обьяснили, что не устроили конкурсные торги из-за необходимости соблюсти сроки к Евро-2012.

Второй эпизод касается июля 2012 года. Тогда МЧС вместо государственного "Одесского припортового завода" заключило соглашения с оффшорной фирмой "РБС (Европа) Лтд" на поставку на Кубу минерального удобрения карбамид и полиэтиленовых мешков для его упаковки на сумму 7,75 млн долларов.

Карбамид приобрели для поставки на Кубу в качестве гуманитарной помощи для исполнения указа бывшего президента Виктора Януковича.

По данным "Наших Грошей", "РБС (Европа) лтд" основали в апреле 2011 года с уставным капиталом 100 фунтов стерлингов. Ее основатель - оффшорная компания Alpha capital management Ltd. из британского оффшора Ангуилла (Ангилья) на Антильских островах.

Цицак всю жизнь работал на государственной службе, но при этом в прошлом году задекларировал дом на 480 "квадратов", два авто, квадроцикл и байк Harley-Davidson.

Согласно биографической справке, официальная карьера Олега Цицака началась в Закарпатье в феврале 1995 года в должности налогового инспектора в Ужгороде.

Два года он работал в налоговой, 14 лет в судебной системе Закарпатья и 2 года военным прокурором.

справка предоставлена проектом "марлин"

В мае 2013 года Олег Цицак стал официальным помощником-консультантом народного депутата Виктора Балоги, при котором ранее работал в МЧС.

После консультаций нардепа в мае 2015 года Олег Цицак стал прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.

В августе 2017 Олег Цицак был назначен военным прокурором сил Антитеррористической операции.

На днях Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что если военный прокурор АТО не даст подозрений - вылетит.

Как известно, новый военный прокурор сил АТО не служил и прославился пьяным вождением.

Мария Думанская, для УП