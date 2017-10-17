Вблизи ВР заблокировали машины "Автомайдана" и изымают молотки

На углу улицы Грушевского и Крепостного переулка в правительственном квартале правоохранители заблокировали 6 машин "Автомайдана".

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события.

фото уп

фото уп

Народный депутат Игорь Луценко отметил, что эти авто хотят провезти элементы сцены, звуковое оборудование, микрофоны и назвал перекрытие движения "незаконными действиями полиции".

"Ссылка идет на какие-то мифические распоряжение Администрации президента. Но это не может быть предусмотрено никакими нормативными актами. Полиция, похоже, получила неофициальный приказ не пускать никого. Одна машина прорвалась, провезли немного оборудования на митинг. Остальное оборудование стоит здесь. Мы как депутаты пытаемся разобраться, почему никого не пускают", - сказал Луценко.

Фото УП

Он отметил, что перекрывать движение возле Верховной Рады оснований нет.

"Это улица, а не АТО. Здесь планируется мирное собрание, на которое нельзя провести оборудования. Право людей на мирные собрания нарушено", - подчеркнул Луценко.

Проход в правительственный квартал осуществляется только через рамки металлоискателей. Правоохранители изъяли у граждан молотки.

фото уп

Со стороны улицы Грушевского стоит кордон полиции и два коридора металлодетекторов.

фото уп

Как известно, утром 17 октября под зданием Верховной Рады проходит акция "Всеукраинский сбор" за "большую политическую реформу".

Весь правительственный квартал в Киеве перекрыт и окружен правоохранителями.

В частности, перекрыты улицы Грушевского, Липская, Шелковичная, Институтская, Лютеранская.

На 17 октября лидер "Движения новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили и его единомышленники запланировали митинг под Верховной Радой в Киеве и акции во всех областных центрах Украины.

Во время акции Саакашвили, нардепы, общественные активисты и представители политсил, таких как "Самопомич", "Альтернатива", "Демальянс", движение "Честно" и другие планируют провозгласить три требования: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона, предусматривающего голосование по открытым спискам партий.

20 сентября на Майдане независимости объявили о начале мобилизации на Всеукраинскую акцию в поддержку этой политической реформы.

15 октября в СБУ заявили, что в Киеве радикально настроенные люди во время массовых акций 17 октября якобы готовили провокации с возможным приминением стрелкового оружия и средств поражения.

16 октября представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" заявили, что взяли под контроль здание вертолетной площадки экс-президента Виктора Януковича на Парковой дороге в Киеве.

Ирина Балачук, УП