САП просит для Трофименко из "Трейд Комодити" залог в 150 миллионов

Прокурор просит суд либо арестовать задержанного инвестора компании "Трейд Комодити" Владимира Трофименко, либо установить ему залог в размере более 149 млн гривен.

Соответствующее ходатайство прокурор САП озвучил в ходе заседания Соломенского районного суда Киева во вторник.

По словам представителя обвинения, следователи боятся, что Трофименко может бежать за границу, поскольку якобы имеет аж четыре загранпаспорта.

Прокурор заявил, что у Трофименко и его семьи есть много собственности, недвижимости, авто и корпоративные права, поэтому такая сумма залога не будет для него непосильной.

В то же время защитник Трофименко Виталий Каско заявил, что сумма залога не может рассчитываться из суммы вероятных убытков, а потому почти 150 миллионов - слишком большая цифра.

Защита Трофименко настаивает, что их клиент вообще не совершал никаких преступлений, а следовательно, ему нельзя избирать меры пресечения.

фото: Роман Романюк

Как сообщалось, 16 октября следователи Национального антикоррупционного бюро задержали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко.

По мнению НАБУ и САП, "Трейд Коммодити" причастна к преступной схеме по закупке топлива: следователи подозревают официального владельца и директора компании Вадима Майко и неформального руководителя Владимира Гарькавого.

По данным СМИ, подозреваемые в причастности к хищению должностные лица ООО "Трейд Коммодити" (Каменское) бежали.

11 октября детективы НАБУ и САП задержали замминистра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича за растрату более 149 млн грн госбюджета при закупках топлива для МОУ. Игорь Павловский арестован на 2 месяца.

12 октября НАБУ сообщило о подозрении еще 2 чиновникам Минобороны в растрате госсредств при закупке топлива.

Роман Романюк, УП