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Организаторы митинга под Радой подвели итоги

Вторник, 17 октября 2017, 20:00

Организаторы митинга за "большую политическую реформу" считают, что протест был мирным и результативным, и призывают продолжить его.

Об этом говорится в официальном совместном заявлении организаторов о предварительных итогах.

"Под Верховной Радой в Киеве и в 10 крупных областных центрах Украины мы добились основного: мирного протеста тысяч активных граждан с конкретными требованиями к Верховной Раде и Президенту Украины выполнить их предвыборные обещания", - отчитываются активисты.

Организаторы митинга также отметили, что осуждают отдельные действия представителей нацполиции, которые "злоупотребляя властью и вопреки законодательству, блокировали в помещениях народных депутатов и применили газ и силу к активистам, которые пытались пронести палатки в парламент, хотя палатки были указаны в заявке на проведение акции".

Протестующие также рассказали, что палаточный лагерь будет стоять под парламентом до принятия требований акции и призвали продолжить протест 19 октября, когда Рада будет голосовать за изменение избирательного законодательства и рассматривать проект закона об отмене неприкосновенности народных депутатов.

"Организаторы акции и участники мобилизационного палаточного городка будут требовать голосования за проект, который ограничивает депутатскую неприкосновенность сейчас", - подчеркнули активисты, напомнив, что Порошенко предлагал законопроект, предусматривающий отмену неприкосновенности в 2020 году.

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Позже митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.

Соня Лукашова, УП

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Темы: митингиВерховная Рада
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