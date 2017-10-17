Організатори мітингу під Радою підвели підсумки

Організатори мітингу за "велику політичну реформу" вважають, що протест був мирним і результативним, та закликають продовжити його.

Про це йдеться в офіційній спільній заяві організаторів про попередні підсумки.

"Під Верховною Радою у Києві та в 10 великих обласних центрах України ми домоглися основного: мирного протесту тисяч активних громадян з конкретними вимогами до Верховної Ради та президента України виконати їх передвиборчі обіцянки," – звітують активісти.

Організатори мітингу також зазначили, що засуджують окремі дії представників нацполіції, які "зловживаючи владою і всупереч законодавству, блокували в приміщеннях народних депутатів та застосували газ й силу до активістів, які намагалися пронести намети до парламенту, хоча намети були зазначені в заявці на проведення акції".

Протестувальники також розповіли, що наметовий табір стоятиме під парламентом до ухвалення вимог акції та закликали продовжити протест 19 жовтня, коли Рада голосуватиме за зміну виборчого законодавства та розглядатиме проект закону про скасування недоторканності народних депутатів.

"Організатори акції та учасники мобілізаційного наметового містечка будуть вимагати голосування за проект, який обмежує депутатську недоторканність зараз", – наголосили активісти, нагадавши, що Порошенко пропонував законопроект, що передбачає скасування недоторканності у 2020 році.

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміну виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Пізніше мітингувальники встановили кілька наметів перед Верховною Радою.

Соня Лукашова, УП