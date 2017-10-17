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Над Киевом в течение дня глушили дроны

Вторник, 17 октября 2017, 20:17

Над Киевом в течение дня работает машина радиоэлектронной борьбы, из-за нее возникают проблемы у людей, которые занимаются дронами, потому что сбивается сигнал и приборы не могут лететь.

Об этом сообщает корреспондент УП.

Эту информацию подтвердил директор украинского авторизованного магазина DJI Тарас Трояк.

"Да, это правда", - рассказал он.

Трояк добавил, что в течение дня было не менее 20 обращений от владельцев беспилотников.

Корреспондент УП отмечает, что работа машины радиоэлектронной борьбы может быть связана с акциями под Верховной Радой. В то же время, по его информации, несколько дронов все же летали в течение дня над митингом.

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Позже митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.

Украинская правда

Темы: беспилотникимитингиакции
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