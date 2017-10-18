Найєм: Поліція спрацювала професійно, очеплення залишилося в районі наметового містечка

Національна поліція України і Національна гвардія сьогодні під час масових акцій під Верховною Радою спрацювали професійно.

Про це написав народний депутат від БПП Мустафа Найєм у facebook.

"Урядовий квартал порожній, очеплення залишилося тільки в районі наметового містечка. І правильно було б визнати, що Національна поліція України і Національна гвардія сьогодні спрацювали професійно, не рахуючи окремих ексцесів, які на таких акціях неминучі", - написав він.

Наразі мітингувальники залишаються у наметовому містечку, конфліктів немає.

По наметовому містечку прогулюються Микола Катеринчук і Анатолій Гриценко

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміну виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Пізніше мітингувальники встановили кілька наметів перед Верховною Радою.

Поліція Києва за погодженням столичної прокуратури відкрила кримінальне провадження через поранення та госпіталізацію поліцейського під час сутичок на вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради. Всього до медиків звернулися чотири людини.

Як повідомлялося, через спроби перевіряти мітингувальників ввечері під будівлею Верховної Ради почалися заворушення. Згодом емоції вщухли.

Керівник Нацполіціі України Сергій Князєв на брифінгу заявив, що поліція продовжить забезпечувати безпеку під час проведення масових заходів і безперешкодну роботу Верховної Ради. Вхід в зону мітингу буде здійснюватися через рамки металошукачів.

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