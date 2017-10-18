Под Радой около 200 митингующих – полиция

По состоянию на 9 утра 18 октября под Верховной Радой находится около 200 митингующих.

Об этом в Twitter сообщил представитель МВД Артем Шевченко.

По его данным, от "Руха новых сил" находится до 50 человек, от батальона Донбасс – до 100 человек и от "Справедливости" – до 50 человек.

На 09:00 біля ВР: Рух Нових Сил - до 50, батальйон Донбас - до 100, Справедливість - до 50. Загалом біля 200 осіб. #поліція pic.twitter.com/Tv64z4Hciw — Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) October 18, 2017

На станции метро "Арсенальная" дежурит 6 правоохранителей.

Движение по улице Грушевского перекрыто двумя машинами полиции от станции метро "Арсенальная".

фото УП

Также около Арсенальной площади стояли два автобуса с правоохранителями.

фото уп

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

В 16:30 в столкновениях под Верховной Радой появились первые пострадавшие – это один из активистов и полицейский.

Позже митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.



Полиция Киева открыла уголовноепроизводство из-за ранения и госпитализации полицейского. Всего к медикам обратились четыре человека.

Вечером 17 октября из-за попыток проверять митингующих вечером под зданием Верховной Рады начались беспорядки. Позже эмоции спали.

Руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев на брифинге заявил, что полиция продолжит обеспечивать безопасность во время проведения массовых мероприятий и беспрепятственную работу Верховной Рады.

Вход в зону митинга будет осуществляться через рамки металлоискателей.

18 октября Верховная Рада продолжит рассмотрение медицинской реформы.

Читайте также: "Пришли вынести козла. Как прошел первый день протестов возле Рады"

Украинская правда