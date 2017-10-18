Під Радою близько 200 мітингувальників – поліція

Станом на 9 ранку 18 жовтня під Верховною Радою перебуває близько 200 мітингувальників.

Про це у Twitter повідомив речник МВС Артем Шевченко.

За його даними, від "Руху нових сил" стоїть до 50 осіб, від батальйону Донбас – до 100 осіб і від "Справедливості" – до 50 осіб.

На 09:00 біля ВР: Рух Нових Сил - до 50, батальйон Донбас - до 100, Справедливість - до 50. Загалом біля 200 осіб. #поліція pic.twitter.com/Tv64z4Hciw — Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) October 18, 2017

Наразі на станції метро "Арсенальна" чергує 6 правоохоронців.

Рух на вулиці Грушевського перекрито двома машинами поліції від станції метро "Арсенальна".

Фото УП

Також поблизу Арсенальної площі стояли два автобуси з правоохоронцями.

Фото УП

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміну виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

О 16:30 у сутичці під ВР з'явилися перші постраждалі – це один з активістів і поліцейський.

Пізніше мітингувальники встановили кілька наметів перед Верховною Радою.

Поліція Києва за погодженням столичної прокуратури відкрила кримінальне провадження через поранення та госпіталізацію поліцейського під час сутичок. Всього до медиків звернулися чотири людини.

Увечері 17 жовтня через спроби перевіряти мітингувальників ввечері під будівлею Верховної Ради почалися заворушення. Згодом емоції вщухли.

Керівник Нацполіціі України Сергій Князєв на брифінгу заявив, що поліція продовжить забезпечувати безпеку під час проведення масових заходів і безперешкодну роботу Верховної Ради.

Вхід в зону мітингу буде здійснюватися через рамки металошукачів.

18 жовтня Верховна Рада продовжить розгляд медичної реформи.

Читайте також: "Прийшли винести козла". Як минув перший день протестів біля Ради"

Українська правда