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Судью, который пришел к Холодницкому со взяткой, отстранили

Среда, 18 октября 2017, 10:40

Высший совет правосудия до 21 ноября отстранил судью Кировского райсуда Днепра Геннадия Подберезного из-за обвинения в предложении взятки руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Соответствующее решение принято 17 октября по ходатайству заместителя генпрокурора Юрия Столярчука, сообщает ВСП.

В ходатайстве указано, что 21 сентября 2017 года во время приема у руководителя САП Назара Холодницкого судья Подберезный и его коллега Наталья Овчаренко, "совершили попытку дать Холодницкому неправомерную выгоду в размере 50 000 долларов США за решение им вопроса о закрытии уголовного производства в отношении Овчаренко" (ее в августе отстранили до 19 октября из-за дела о взяточничестве).

"После передачи денежных средств Овчаренко Н.Г. и Подберезный Г.А. были задержаны сотрудниками Генеральной прокуратуры"", – говорится в сообщении.

21 сентября заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская вручила судье Подберезному сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 369 УК – предоставление неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение.

22 сентября Высший совет правосудия дала согласие на содержание судьи Подберезный под стражей – и 23 сентября Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

После внесения залога 4 октября Подберезного освободили из-под стражи.

Алена Рощенко, УП

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Темы: судвзяткаАнтикоррупционная прокуратураХолодницкий
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