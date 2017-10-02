Боевики обстреливают Марьинку минами

В понедельник утром боевики обстреливают Марьинку, уже есть разрушенный дом.

Об этом в своем Facebook сообщил глава Донецкой области Павел Жебривский.

"Марьинка снова вздрагивает от взрывов: орки сыплют на позиции украинских военных мины. Одна из них упала в жилом квартале на улице Октябрьской, 174 и разрушила здание. К счастью, жертв среди гражданского населения нет", - сообщил он.

При этом он добавил, что, по словам председателя Марьинской РГА Владимира Мороза, по состоянию на 12:00 обстрел продолжается: раздаются одиночные взрывы на окраинах городка.

фб жебривского

Украинская правда