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Боевики обстреливают Марьинку минами

Понедельник, 2 октября 2017, 12:04

В понедельник утром боевики обстреливают Марьинку, уже есть разрушенный дом.

Об этом в своем Facebook сообщил глава Донецкой области Павел Жебривский.

"Марьинка снова вздрагивает от взрывов: орки сыплют на позиции украинских военных мины. Одна из них упала в жилом квартале на улице Октябрьской, 174 и разрушила здание. К счастью, жертв среди гражданского населения нет", - сообщил он.

При этом он добавил, что, по словам председателя Марьинской РГА Владимира Мороза, по состоянию на 12:00 обстрел продолжается: раздаются одиночные взрывы на окраинах городка.

 
фб жебривского

Украинская правда

Темы: ДонбассАТО
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