Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи

Российские ставленники заявили об ударе по администрации оккупированной ими Волновахи Донецкой области.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует так называемого "мэра" Волновахи Константина Зинченко, медиа окупантов "ДАН"

Детали: По словам Зинченко поврежден один из этажей в левом крыле здания.

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Прямая речь: "Было два прилета. Один в левое крыло здания, другой возле здания. Разрушения есть. Сейчас оцениваем, насколько серьезные. Информации о пострадавших пока нет".