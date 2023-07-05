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Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи

Александр ШумилинСреда, 5 июля 2023, 19:46
Оккупанты сообщили о прилетах по администрации Волновахи
Фото окупантов

Российские ставленники заявили об ударе по администрации оккупированной ими Волновахи Донецкой области.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует так называемого "мэра" Волновахи Константина Зинченко, медиа окупантов "ДАН" 

Детали: По словам Зинченко поврежден один из этажей в левом крыле здания.

Прямая речь: "Было два прилета. Один в левое крыло здания, другой возле здания. Разрушения есть. Сейчас оцениваем, насколько серьезные. Информации о пострадавших пока нет".

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Темы: Донбасс
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