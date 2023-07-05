Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Среда, 5 июля 2023, 19:46
Российские ставленники заявили об ударе по администрации оккупированной ими Волновахи Донецкой области.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует так называемого "мэра" Волновахи Константина Зинченко, медиа окупантов "ДАН"
Детали: По словам Зинченко поврежден один из этажей в левом крыле здания.
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Прямая речь: "Было два прилета. Один в левое крыло здания, другой возле здания. Разрушения есть. Сейчас оцениваем, насколько серьезные. Информации о пострадавших пока нет".