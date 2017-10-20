До конца заседания Рады досидели два десятка нардепов
Первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко закрыла пленарное заседание Верховной Рады 20 октября.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
К моменту завершения работы в пленарном режиме в пятницу в сессионном зале оставалось лишь около 20 народных депутатов.
Закрывая заседание, Геращенко напомнила, что следующее заседание состоится 7 ноября.
За минувшую пленарную неделю Верховная Рада не рассмотрела в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2018 год.
Согласно регламенту, народные депутаты должны были это сделать до 20 октября.
Как известно, на заседании 19 октября Верховная Рада одобрила реформу здравоохранения, проголосовала за направление в Конституционный суд обоих законопроектов о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности, но провалила голосование за проекты законов о выборах.
Согласно данным движения "Чесно", депутаты отличились кнопкодавством.