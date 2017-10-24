Комитет избирателей назвал "безголосых" депутатов Рады

Комитет избирателей Украины выяснил, что за октябрь в Верховной Раде не проголосовали ни одного разу 10 народных депутатов.

Об этом говорится в результатах исследования КИУ.

"Это члены "Оппозиционного блока" Сергей Лёвочкин, Вадим Рабинович, Евгений Бакулин, внефракционные Константин Жеваго, Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Вячеслав Константиновский (подал заявление о сложении мандата депутата), депутат БПП Анатолий Матвиенко и нардепы-беглецы Сергей Клюев и Александр Онищенко", - сообщает комитет.

Он отмечает, что Лёвочкин, Жеваго, Мураев и Матвиенко посетили часть заседаний Рады в октябре, однако не принимали участия в голосованиях. Остальные шесть вообще не ходили на сессию.

В целом статистика голосований в октябре такова: 10 нардепов приняли участие в 0% голосований; 87 нардепов - в 1-10% голосований, 86 нардепов - 11-20%; 83 нардепа - 21-30%; 40 депутатов - 31-40%; 40 нардепов - 41-50%, 27 нардепов - 51-60%, 18 депутатов - 61-70%, 10 нардепов - 71-80%, 6 нардепов - 81-90% и 14 депутатов - 91-100%.

Всего в октябре состоялись 463 голосования.

Как сообщалось, в октябре народные депутаты рекордно мало посещали заседания Верховной Рады.

Шесть из них - Бакулин и Рабинович, Ярош, Константиновский, Онищенко и Клюев вообще не приходили. Дмитрий Ярош пропустил также все заседания в сентябре.

Украинская правда