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Под Радой спокойно, Саакашвили намерен идти в миграционную службу

Среда, 25 октября 2017, 13:13

В палаточных городках по улице Грушевского и Мариинском парке в Киеве спокойно, десятки правоохранителей следят за порядком.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" в среду с места событий.

Подходы к Верховной Раде по улице Грушевского перекрыты заборами, работники полиции проверяют сумки прохожих. В то же время в одной из палаток в Мариинском парке находится экс-президент Грузии Саакашвили.

 
 
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УП не удалось с ним поговорить, потому что, как объяснили в пресс-службе партии "Рух новых сил", он проводит совещание.

Там также пояснили, что он собирается в среду идти в миграционную службу вместе со своими адвокатами.

Примечательно, что при входе в палаточный городок, где находится Саакашвили, стоят двое охранников. Также для прохода к палаткам нужно зарегистрироваться в одной из палаток: спрашивают не только имя и название редакции, а также дату рождения и город проживания.

 
Мужчины охраняют вход в палатки в Мариинском парке
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Палатка Саакашвили также охраняется. Параллельно палатки на улице Грушевского полупустые, возле них стоят мужчины с нашивками батальона "Донбасс".

Как сообщалось 24 октября, в Государственной миграционной службе подтвердили, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.

Это "дает обоснованные основания компетентным органам осуществлять процедурные мероприятия касательно его выезда из территории Украины исключительно в рамках действующего законодательства", – говорилось в сообщении.

Отмечается, что Саакашвили отказали в рассмотрении заявления о предоставлении дополнительной защиты из-за того, что его подали с нарушениями.

Сам Саакашвили заявляет, что украинская власть может его "депортировать и даже убить".

18 августа стало известно, что Главная прокуратура Грузии направила Генпрокуратуре Украины очередной запрос на экстрадицию своего бывшего президента Саакашвили.

В начале октября Луценко заявил, что экстрадиционная проверка Генеральной прокуратуры о возможности выдачи Саакашвили Грузии требует еще несколько недель.

24 октября 2017 года генпрокурор заявил, что государственная миграционная служба отказала экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили в статусе беженца.

Также 24 октября Апелляционный суд Львовской области оставил в силе решение Мостиского районного суда о признании Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

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Темы: Саакашвилиакциимитинги
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