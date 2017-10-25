Під Радою спокійно, Саакашвілі збирається у міграційну службу

У наметових містечках по вулиці Грушевського та Маріїнському парку в Києві спокійно, десятки правоохоронців стежать за порядком.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" у середу.

Підходи до Верховної Ради по вулиці Грушевського перекрито парканами, працівники поліції перевіряють сумки перехожих. У той же час в одному з наметів в Маріїнському парку перебуває екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі.

УП не вдалося з ним поговорити, тому що, як пояснили у прес-службі партії "Рух нових сил", він проводить нараду.

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Там також пояснили, що він збирається у середу йти до міграційної служби разом зі своїми адвокатами.

Прикметно, що на вході у наметове містечко, де перебуває Саакашвілі, стоять двоє охоронців. Також для проходу до наметів потрібно зареєструватися в одній із палаток: запитують не лише ім’я та назву редакції, а навіть дату народження та місто проживання.

Чоловіки охороняють вхід до наметів у Маріїнському парку уп

Намет Саакашвілі також охороняється. Паралельно намети на вулиці Грушевського напівпорожні, біля них стоять чоловіки з нашивками батальйону "Донбас".

Як повідомлялося 24 жовтня, у Державній міграційній службі підтвердили, що екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу в Україні.

Це "дає обґрунтовані підстави компетентним органам здійснювати процедурні заходи щодо його залишення території України виключно у межах діючого законодавства", - йшлося у повідомленні.

Зазначається, що Саакашвілі відмовили у розгляді заяви про надання додаткового захисту через те, що її подали з порушеннями.

Сам Саакашвілі заявляє, що українська влада може його "депортувати і навіть вбити".

18 серпня стало відомо, що Головна прокуратура Грузії направила Генпрокуратурі України черговий запит на екстрадицію свого колишнього президента Міхеіла Саакашвілі.

На початку жовтня Луценко заявив, що екстрадиційна перевірка Генеральної прокуратури щодо можливості видачі Міхеіла Саакашвілі Грузії потребує ще декілька тижнів.

24 жовтня генпрокурор заявив, що державна міграційна служба відмовила екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі у статусі біженця.

Також 24 жовтня Апеляційний суд Львівської області залишив в силі рішення Мостиського районного суду щодо визнання Міхеіла Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП