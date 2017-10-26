Умеров и Чийгоз прилетят в Киев вечером

Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прилетят в Украину из Турции в четверг в 19.50.



В аэропорту Борисполь состоится их пресс-конференция первого заместителя министра информационной политики Эмине Джапарова в своем Facebook.



"Пресс-конференция состоится 26 октября в 20.00 в аэропорту Борисполь в пресс-холле терминала D. 4 этаж. Нережимная зона. Время прибытия самолета 19.50", – сообщила она.

Читайте также: "Чийгоз и Умеров. Все, что известно о политзаключенных"



Как сообщалось, в среду, 25 октября, осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Ожидается, что оттуда они отправятся в Украину.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве.

Украинская правда