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Twitter запретил рекламу Sputnik и Russia Today

Четверг, 26 октября 2017, 19:15

Соцсеть Twitter запретила размещать рекламу на своей платформе российским пропагандистским каналам Russia Today и Sputnik.

Об этом сообщает соцсеть в своем блоге.

В компании приняли соответствующее решение на основе выводов американского разведывательного агентства. Они свидетельствуют, что Russia Today и Sputnik пытались влиять на выборы президента США в 2016 году.

"Нам сложно далось это решение и сейчас мы делаем этот шаг, который является частью нашей преданности делу защиты целостности работы пользователей", - говорится в сообщении соцсети.

Отмечается, что 1,9 млн долларов доходов от рекламы Russia Today и Sputnik, начиная с 2011 года, соцсеть отдаст на благотворительность. В частности, на исследования по использованию Twitter на выборах, включая распространение дезинформации.

Как сообщалось, минюст США обратился к российской телекомпании RT, ранее Russia Today, с предложением зарегистрировать американское отделение вещателя как "иностранного агента". Однако телеканал RT не выполнил требования министерства юстиции США признать себя иностранным агентом.

Главред RT Маргарита Симоньян на своем сайте обвинила США в "войне" против российских СМИ и посягательстве на свободу слова.

В связи с этим в России заявили о готовности дать ответ в ситуации с "ущемлением" российских СМИ в США.

Позже министерство юстиции России предупредило "Радио Свобода" и его проекты, канал "Настоящее время" и сайт "Idel.Реалии", что работу в РФ могут ограничить, поскольку "деятельность может быть квалифицирована как деятельность иностранного агента".

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Темы: РосcияпропагандаСША
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