От взрыва рядом с Мосийчук погибли двое. СБУ изучает версии
Служба безопасности расследует факт взрыва в Киеве, в результате которого пострадал народный депутат Украины Игорь Мосийчук и еще четверо граждан, двое из которых погибли.
Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
В комментарии "Украинской правде" она уточнила, что кроме охранника народного депутата погиб местный житель 1981 года рождения. Он просто проходил мимо.
Состояние пострадавшей женщины стабильное, она находится в больнице.
Игоря Мосийчука и политтехнолога Виталия Балу прооперировали.
Следователи Главного управления СБУ в Киеве и области открыли уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).
"Следствие рассматривает все версии, уже установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения депутата", – говорится в сообщении.
На месте событий работает совместная следственно-оперативная группа милиции, которая устанавливает детали трагедии.
По данным полиции, 25 октября около 22 вечера произошел взрыв на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева. В нем пострадал нардеп Игорь Мосийчук и еще четыре человека.
Сначала сообщалось об одном погибшем – охраннике депутата, который не пережил ранений.
Нардеп Дмитрий Линько сообщил, что погибшего охранника звали Руслан Кушнир. А помощник депутата Олега Ляшко на общественных началах Юрий Федун сообщил, что погибшего прохожего звали Михаил.
Взрыв квалифицирован как теракт.
Взрыв рядом с Мосийчуком продолжает ряд подрывов, которые произошли с июля 2016 года.
Как известно, за более чем год жертвами взрывов, в частности, стали журналист Павел Шеремет, чиновник СБУ Александр Хараберюш, чиновник Минобороны Максим Шаповал, работник СБУ Юрий Возный, доброволец Али Тимаев.
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Алена Рощенко, УП, дополнено