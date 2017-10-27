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Суд избрал меры 6 соратникам Коханивского

Пятница, 27 октября 2017, 15:12

Шевченковский райсуд Киева избрал меры для 6 задержанных во время столкновений в Святошинском райсуде, которые произошли ночью 24 октября, когда должна была рассматриваться дело в отношении лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского.

Об этом сообщает пресс-служба Шевченковского районного суда Киева в Facebook.

В сообщении отмечается, что 26 октября следственными судьями были рассмотрены ходатайства следователей Шевченковского управления полиции о применении мер пресечения лицам, задержанным в Святошинском районном суде Киева и подозреваемым  по ч.3 ст.296 (хулиганство), ч.1 ст.343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) УК.

По результатам рассмотрения указанных ходатайств следственными судьями было решено применить к В.В. Малафаю, В.Р. Шевчуку, Е.Ю. Чепелянському и С.В. Живодеру - домашний арест в ночное время - с 21.00 до 7.00.

К Туренко А.М. применено круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета.

К Винниченку А.И. применена мера пресечения в виде личного обязательства.

"Ходатайство следователей Шевченковского управления полиции в городе Киеве о применении мер по Чепелянському, Живодеру, Туренко, Малафаю и Шевчуку были удовлетворены полностью", - отмечает пресс-служба.

А также добавили, что ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Винниченка удовлетворено частично и применена мера пресечения в виде личного обязательства.

Как известно, 21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского после стрельбы и столкновения с Русланом Качмалой, в которой оба получили травмы.

23 октября судья перенесла заседание на 9:00 вторника, а соратники Коханивского требовали немедленно рассмотреть вопрос и освободить лидера "Добровольческого движения ОУН" из-под стражи.

24 октября сторонники Коханивского забаррикадировались в помещении Святошинского райсуда. Полицейские силой зачистили зал заседаний и задержали 30 активистов.

25 октября Святошинский районный суд Киева избрал для командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по делу о стрельбе в столице.

Украинская правда

Темы: судКиев
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