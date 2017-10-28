СМИ: "Заблокированное" Венгрией заседание Украина-НАТО не планировалось

В НАТО утверждают, что не имели планов провести в декабре заседание Комиссии Украина-НАТО.

Об этом сообщил официальный представитель альянса, пишет УНИАН.

"Планов проводить в декабре заседания Комиссии Украина-НАТО не было", - сказал он, комментируя заявление министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто о том, что в силу закона об образовании Будапешт выступил против проведения 6 декабря 2017 в Брюсселе заседания Комиссии Украина-НАТО.

При этом в альянсе отметили, что "преданы крепким партнерских связям с Украиной", а заседание Комиссии происходит регулярно на разных уровнях, последнее из которых состоялось в прошлом июле в Киеве.

Как сообщалось ранее, 25 сентября этого года Петр Порошенко подписал закон "Об образовании". В конце сентября Венгрия инициировала обсуждение реформы образования в ЕС.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил надежду, что в Будапеште услышали аргументы Украины относительно образовательного закона.

В интервью венгерскому телевидению касательно образовательного закона Климкин подчеркнул, что Украина не намерена ассимилировать, лишить идентичности или языка венгерское меньшинство.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Ужгород заявил, что на следующем заседании Совета ЕС Венгрия инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС из-за закона об образовании.

19 октября Украина договорилась с Венгрией о совместной работе над механизмом имплементации закона "Об образовании".