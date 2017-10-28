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Ходорковский заявил, что не планирует финансировать кампанию Собчак

Суббота, 28 октября 2017, 21:53

Бывший совладелец ЮКОСа, основатель движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский заявил, что не собирается финансировать избирательную кампанию Ксении Собчак.

Об этом Ходорковский сообщил в видеообращении, отвечая на вопросы пользователей социальных сетей, пишет "Радио Свобода". 

Ходорковский подчеркнул, что "это выборы без выбора" и поэтому он не видит смысла финансировать подобную кампанию.

"Действо, в рамках которого невозможно победить заранее назначенного кандидата, выборами не является", – заявил он.

Вместе с тем Ходорковский отметил, что не считает Собчак "креатурой Кремля".

Ранее Ходорковский призвал не бойкотировать президентские выборы в марте 2018 года и предложил демократическим силам добиваться регистрации всех кандидатов, способных собрать голоса.

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Как известно, очередные выборы президента РФ состоятся в марте 2018 года. Действующий президент Владимир Путин у власти уже третью каденцию с перерывом на премьерство (с 7 мая 2000-го по 7 мая 2008 года и с 7 мая 2012 года).

18 октября российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлил, что Кремль не имеет отношения к решению телеведущей Ксении Собчак участвовать в выборах главы государства.

Ранее российские СМИ сообщали, что в Кремле хотят сделать главным соперником Путина на выборах женщину. Среди "5-7 кандидатур, которые рассматривают", называли и Собчак, однако она заявила, что не собирается вести дела с администрацией Кремля.

Позже в своем блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы" Собчак написала, что выборы 2018 "были бы правильным вызовом для человека, который хочет вернуть политику в страну".

По данным "Левада-Центр", сейчас поддержка Собчак избирателями не превышает 1%.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиявиборыХодорковскийденьги
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