Ходорковский критикует Запад: Не закроете небо Украины, будет еще большая война

Российский политик и бывший политзаключенный Кремля Михаил Ходорковский подверг критике западных лидеров за недостаточную реакцию на российское вторжение в Украину.

Источник: авторская колонка Ходорковского для британского издания The Economist

Прямая речь Ходорковского: "Вам (лидерам Запада – ред.) нужно понять, что Путин считает, что он уже давно воюет с Америкой, а не с Украиной. И сейчас Америка и НАТО ведут себя так, словно они отступают. И он не единственный головорез (в мире – ред.), кто видит эту ситуацию именно таким образом, другие бандиты наблюдают и ждут благоприятного момента, пока унижение Америки станет очевидным для всего мира.

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Если Путина не остановить на небе над Украиной, НАТО придется воевать с ним на земле.

А что касается ядерного оружия, то у российского президента мания величия. Ему не дают покоя грезы о том, чтобы стать историческим деятелем уровня Сталина. Но он не самоубийца, иначе не сидел бы на противоположном конце шестиметрового стола от своих приспешников. Он решится применить ядерное оружие только в том случае, если будет уверен, что никто его не применит к нему в ответ. Но с каждым днем, когда НАТО отказывается вводить "бесполетную зону" в небе над Украиной, его уверенность растет.

Я бы не хотел, чтобы моя страна вступила в мировой конфликт с НАТО, но попытка поговорить с головорезом без применения силы против него приведет именно к мировой войне"

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Детали: В колонке Ходорковский настаивает, что Путин воспринимает любые попытки снизить уровень эскалации со стороны западных правительств как проявление слабости и нерешительности. По мнению Ходорковского, служба Путина в органах КГБ и его связи с криминалитетом в Санкт-Петербурге в 1990-х годах воспитали в нем ментальность убийцы и бандита.

Бывший политзаключенный Кремля объясняет, что в кругу российских бандитов нежелание прибегать к силе является признаком слабости и самоуничижения. Поэтому, отмечает Ходорковский, дипломатические усилия Запада в глазах Путина выглядят именно как слабость.

Он утверждает, что Путин постоянно начинал агрессивные войны против соседей, чтобы получить повышение своего политического рейтинга среди россиян и отвлечь внимание от других проблем. Поэтому Путин начал войну в Грузии в 2008 году, аннексировал Крым в 2014 и начал войну на Донбассе.

Однако Ходорковский уверен, что после войны в Украине в 2022 году Россия ослабнет в любом случае. По его словам, экономика понесет сокрушительное сокращение и потери из-за введенных санкций, а общественно-политическая ситуация будет нестабильной из-за того, что в Россию многие солдаты вернутся в гробах при любых обстоятельствах: как и в случае поражения, так и в случае победы оккупационных войск РФ в Украине. Он убежден, что украинцы будут вести партизанскую войну, убивая русских оккупантов, даже если Путин дожмет и оккупирует всю Украину.

В 2024 году должны состояться следующие президентские выборы в России, поэтому, предостерегает Ходорковский, Путин готов развязать новую войну. По мнению политика, следующими жертвами агрессии могут стать Польша или страны Балтии, если НАТО и США не вмешаются и не нанесут удар Путину за агрессию.

Справка: Михаил Ходорковский – оппозиционный российский бизнесмен, которого сейчас называют одним из главных оппонентов Путина. В 2005 году бизнесмена по политическим мотивам заключили в тюрьму на 10 лет, а имущество его нефтяной компании "ЮКОС" через аукцион присвоила государственная "Роснефть".

Ходорковский осудил российское военное вторжение в Украину 24 февраля. В интервью для украинского блоггера Дмитрия Гордона он извинился за действия россиян перед украинцами и расплакался.

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