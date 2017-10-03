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Экс-чиновнику Одесского горсовета вручили подозрение за пожар в "Виктории"

Вторник, 3 октября 2017, 14:50

Прокуратура вручила подозрение бывшему чиновнику Одесского горсовета по делу о пожаре в оздоровительном комплексе "Виктория", в результате которого погибли трое детей.

Об этом сообщает советник руководителя областного управления Нацполиции Руслан Форостяк в Facebook, не называя имени.

Одесское издание "Думская" со ссылкой на источники в областной прокуратуре сообщает, что подозрение вручили бывшему вице-мэру Одессы по гуманитарным вопросам Зинаиде Цвиринько.

Меру пресечения якобы изберут в ближайшее время – и следователь потребует домашний арест.

Экс-чиновнику Одесского горсовета инкриминируют нарушение ч. 2 ст. 367 УК (служебная халатность, которая привел к тяжелым последствиям).



Статья предусматривает наказание в виде ареста на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорел деревянный 2-этажный корпус, погибли трое детей.

Полиция открыла производство ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

18 сентября Киевский районный суд Одессы по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности арестовал без права внесения залога директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна, а также воспитательницу Наталью Янчик.

28 сентября Апелляционный суд Одесской области освободил из-под стражи Наталью Янчик на поруки народного депутата от БПП Мустафа Найема.

Адвокат воспитательницы заявлял, что Янчик только формально назначили ответственной за противопожарную безопасность в начале 2017 года, да и она подала заявление на увольнение с 24 августа.

Алена Рощенко, УП

Темы: Одессачрезвычайное происшествиепрокуратура
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